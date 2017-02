’Individueel belang telt te zwaar mee’

ALKMAAR - Is er nog een oplossing om het toenemende vliegtuiglawaai in deze regio tegen te gaan? Namens Vliegtuigherrie Regio Alkmaar dringt Johan Bos vooral aan op samenwerking tussen de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Castricum, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk. ,,Echte samenwerking bestaat niet op dit moment. Voor iedere gemeente telt het individuele belang te zwaar mee en dat is in het voordeel van de mensen die de boel besodemieteren.’’

Dat laatste gebeurt volgens Bos vooral door de Schiphol-directeuren, die te vaak de ogen...