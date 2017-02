’Schiphol ontkent geluidsoverlast’

ALKMAAR - Alkmaar krijgt geen meetpost, die de door vliegtuigen veroorzaakte geluidsoverlast in kaart brengt. Vliegtuigherrie Regio Alkmaar is laaiend over het besluit van Schiphol. ,,Als we nu niks veranderen, gebeurt het nooit meer’’, zegt bestuurslid Johan Bos.

Door Hans Brandsmah.brandsma@hollandmediacombinatie.nl - 22-2-2017, 8:30 (Update 22-2-2017, 8:30)

Luchthaven Schiphol heeft laten weten het verzoek van de gemeente Alkmaar niet te honoreren. Dit omdat de gemeente slechts ten dele in de zone ligt waar de vastgestelde grens van 48 decibels wordt overschreden. ,,De Alkmaarse kernen West-Graftdijk en De Rijp liggen wel binnen...