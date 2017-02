Drie inbrekers opgepakt in Noord-Scharwoude, helikopter ingezet

NOORD-SCHARWOUDE - De politie heeft maandagavond drie inbrekers aan kunnen houden in Noord-Scharwoude. Bij de actie werden een politiehelikopter en een politiehond ingezet.

Dat melden wijkagenten op Twitter. De drie zouden op heterdaad zijn betrapt tijdens een inbraak.

Eerder die avond werd al gezocht naar inbrekers in Sint Pancras. Het is niet bekend of het om dezelfde personen gaat.