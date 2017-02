Drie 17-jarige inbrekers opgepakt in Noord-Scharwoude, helikopter ingezet

NOORD-SCHARWOUDE - De politie heeft maandagavond drie inbrekers aan kunnen houden in Noord-Scharwoude. Bij de actie werden een politiehelikopter en een politiehond ingezet.

Dat melden wijkagenten op Twitter. De drie werden op heterdaad betrapt tijdens een inbraak bij een woning aan de Poldermolen.

Rond 21.45 uur was de politie bij de woning, de inbrekers bevonden zich toen nog in het pand. De drie vluchtten echter alle kanten uit toen ze eenmaal door hadden dat de politie bij de woning was. Met behulp van de heli en de hond konden de drie alsnog worden gepakt.

Het gaat om jongens van 17 jaar, allen afkomstig uit Sint Pancras. De bij de inbraak buitgemaakte spullen zijn door de politie in beslag genomen.

Eerder die avond werd al gezocht naar inbrekers in Sint Pancras. Het is niet bekend of het om dezelfde personen gaat.