Politie zoekt naar ’vrij lange’ inbrekers in Sint Pancras

Foto’s: DNP.NU/Hans Vrenegoor Bekijk Fotoserie

SINT PANCRAS - De politie is maandagavond op zoek naar twee inbrekers in Sint Pancras. Ze hebben ingebroken in een woning en zouden zich in de omgeving van de Ribeslaan bevinden.

Door Internetredactie - 20-2-2017, 21:47 (Update 20-2-2017, 21:55)

Er is een burgernetmelding uitgegaan, maar het heeft niet mogen baten. De daders zijn uiteindelijk niet gevonden.

De inbrekers worden omschreven als vrij lange, blanke mannen van 18 tot 22 jaar oud. Ze dragen lange jassen met capuchons.

Het onderzoek naar de inbrekers gaat gewoon door. Tips kunnen doorgebeld worden naar 112.