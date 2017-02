Sterke groei groene energie in Alkmaar

ALKMAAR - Steeds meer energie komt in Alkmaar van duurzame bronnen, zoals windturbines, zonnepanelen of biogas. Tegelijk daalt het energiegebruik, bijvoorbeeld door beter geïsoleerde woningen. Die ontwikkeling leidt er volgens wethouder Jan Nagengast (CDA, duurzaamheid) toe dat Alkmaar in 2020 voor ligt op de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Door Rob Bakker - 20-2-2017, 19:42 (Update 20-2-2017, 19:42)

Landelijk is het streven dat het aandeel duurzame energie in de totale energieproductie in 2020 op 14 procent ligt. In Alkmaar bedraagt het het cijfer naar verwachting 15 procent. Dat blijkt uit een memo van Nagengast...