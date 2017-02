Onderweg: Presto

Uitgestorven is het nog aan het Havenplein en de Handelskade in Broek op Langedijk. Het haventje is leeg, bij het sluisje is het stil, de waterrecreatie is nog in de winterstalling. Alleen een klassieke binnensleper, afgemeerd aan de Handelskade, trekt de aandacht.

Bijna 80 jaar oud is het schip, maar geen spoortje slijtage te zien. Veel glimmend hout, binnen en buiten goed in de lak, forse schoorsteen en stuurhut, de naam ’Presto’ prominent op de boeg.

Het schip dwingt bewondering af. Straks, in...