’Nooit over nagedacht dat wit angst inboezemt’

Foto gemeente Bergen Van Meene’s paard in Egmond aan Zee was voor de derde keer toe aan een schoonmaakbeurt.

EGMOND AAN ZEE -

Door Winnie van Galen - 20-2-2017, 23:23 (Update 20-2-2017, 23:23)

Het kunstpaard naar een ontwerp van fotografe Hellen van Meene in Egmond aan Zee, heeft het zwaar te verduren. Sinds het kunststoffen dier is neergezet, voelen personen met een bekladdersgen zich kennelijk uitgedaagd: spuitbussen vol bonte kleuren zijn er op leeggespoten, een paar weken geleden kreeg het kunstwerk een zuurstokroze laag. Een dag later huisde een beschonken man op de rug van het paard die de kunststoffen body met een decoupeerzaag te lijf wilde gaan.

Van Meene’s paard staat...