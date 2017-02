Buiten Zorg gaat van 43 kleine, naar 29 grote appartementen

ZUID-SCHARWOUDE - Het heeft anderhalf jaar geduurd, maar maandag presenteerden Habion en Magentazorg alsnog hun plannen met verzorgingshuis Buiten Zorg in Zuid-Scharwoude. Van de huidige 43 appartementen blijven er in de toekomst nog 29 over.

Door Sophie Kuitems - 20-2-2017, 22:56 (Update 20-2-2017, 22:56)

Eind 2015 inventariseerden de partijen wensen van bewoners en omwonenden in het kader van ’een tweede jeugd’ voor Buiten Zorg. ,,Het duurde lang, maar het is gelukt’’, verontschuldigden diverse sprekers zich. ,,We hebben bekeken hoe uw wensen in het plan passen.’’

Groter

Van een piano in de gemeenschappelijke ruimte...