Groots drone-evenement in parkeergarage P1 Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een lastig parcours met vlaggetjes, poortjes en andere hindernissen zal op 11 maart worden uitgezet in de P1 parkeergarage onder winkelcentrum Middenwaard. 36 van ’s lands beste drone-racers tonen daar tijdens een wedstrijd hun behendigheid met de apparaten.

Door Sophie Kuitems - 20-2-2017, 13:58 (Update 20-2-2017, 13:58)

,,Er zullen steeds vier drones tegen elkaar racen. Ze vliegen met hoge snelheid om allerlei obstakels heen’’, vertelt Willem Moen van Dutch Drone Events, promotor van het evenement. ,,Er zijn mooie prijzen te winnen. De deelnemer die als eerste eindigt krijgt een race-drone. Een prachtig ding die helemaal raceklaar is. Verder worden er nog twee geldprijzen weggegeven.’’ De tweede prijs is 200 euro, de derde prijs is 100 euro.

Volgens Moen komen de deelnemers uit het hele land en worden dergelijke wedstrijden regelmatig gehouden, op veel verschillende plekken. Zo is er op 26 februari nog een evenement in Oude-Tonge (Zuid-Holland) en op 9 april wordt er een grote wedstrijd in Helmond (Noord-Brabant) georganiseerd.

Het is niet de bedoeling dat iedereen met een ’huis-tuin-en-keuken-drone’ meedoet aan de wedstrijd. Meer informatie hierover en over het evenement op de website www.dutch-drone-event.nl