’Hoe is het toch met dé jurk?’

Foto Heleen Vink Anouk Veldman bij het nieuwe touchscreen in Huis van Hilde.

CASTRICUM - ’Hoe is het toch met de jurk, die ligt toch hier?’ Regelmatig vragen bezoekers van het Huis van Hilde in Castricum naar dé jurk: de unieke 17e eeuwse zijden japon die in 2014 werd opgedoken uit de Waddenzee bij Texel. Te zien krijgen ze haar voorlopig niet, maar de komende tijd kunnen ze in het museum wel volgen hoe het onderzoek naar deze en andere Texelse duikvondsten vordert.

Door Marjolein Eijkman - 20-2-2017, 9:14 (Update 20-2-2017, 9:14)

Want de jurk, die vorig jaar even tentoongesteld werd in museum Kaap...