Zingen voor plezier en taal

jjfoto.nl / Jan Jong Liedjes zingen om Nederlands te leren in theater Cool.

HEERHUGOWAARD - Theater Cool bood zondagmiddag onderdak aan een bijzonder initiatief. ‘Vluchten in beeld en geluid’, een themamiddag met muziek, film en kunst. Er kwamen vijfhonderd mensen op af, zowel asielzoekers als Heerhugowaarders.

Door Martien Douwredactie.ac@nhd.nl - 20-2-2017, 4:58 (Update 20-2-2017, 4:58)

Er is gratis thee. Er zijn Syrische hapjes. In het café de licht-hallucinerende klanken van Arabische muziek. De woestijn klinkt er in door, de bergen, de veelkleurigheid van een oriëntale bazaar, kamelen, een minaret.

Volgens een Irakees is het Turks. Een ander meent Armeens en weer iemand anders hoort een...