Hennepkwekerij ontdekt in woning Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - In een woning aan de Zuidwijkring in Heerhugowaard is donderdagmiddag een hennepkwekerij ontdekt.

Door Internetredactie - 17-2-2017, 16:33 (Update 17-2-2017, 16:33)

De politie was met een deurwaarder in de woning aanwezig, toen de agenten een kweektent aantroffen.

Er stonden geen hennepplanten in, maar wel zeventig potten met aarde. Ook waren lampen, ventilatoren en een filter (slakkenhuis) aanwezig. De politie nam de spullen in beslag.

De bewoner moet een verklaring afleggen op het politiebureau.