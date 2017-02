Alkmaarse bruggen over Noordhollands Kanaal gestremd

Hans van Weel Friesebrug

ALKMAAR - Met de Vlielandbrug begint maandag een onderhoudscyclus aan de bruggen over het Noordhollands Kanaal. Daarna worden ook de Ringersbrug, de Huiswaarderbrug, de Friesebrug en Koedijkerbrug onder handen genomen.

Dat is nodig omdat sommige onderdelen aan vervanging toe zijn. De Vlielandbrug is van maandag 20 tot en met 24 februari gestremd. Van 6 tot en met 10 maart is de Ringersbrug aan de beurt.

Voetgangers kunnen alleen tijdens koopavond over de brug. De exacte data voor Huiswaarderbrug, Friesebrug en Koedijkervlotbrug zijn nog niet bekend.