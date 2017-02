’Onze gezondheid telt kennelijk niet mee’

Foto JJFoto.nl/Jan Jong Een vrachtwagen wacht onder de balkons van het complex op het moment dat er gelost kan worden.

LANGEDIJK - Het persbericht meldt monter dat de gemeente Langedijk de verkeerssituatie op het Broekerplein gaat verbeteren. Dat is niet het gevoel van de bewoners van het appartementencomplex: ,,We zijn teleurgesteld. Het gaat alleen over verkeersveiligheid. Onze gezondheid telt kennelijk niet mee.’’

Door Arie Bergwerff - 17-2-2017, 21:21 (Update 17-2-2017, 21:21)

Bewoners aan de oostkant van het complex vertelden eind vorig jaar in deze krant over geluidsoverlast en gezondheidsklachten door het bevoorradingsverkeer van en naar winkelcentrum Broekerveiling.

De gemeente stelt nu dat er maatregelen genomen worden om de overlast te beperken. Er...