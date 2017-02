Jongerenraad geeft lesje in effectiviteit

Foto Erna Faust Leden van de jongerenraad én aanwezigen op de tribune verwerpen een motie.

HEERHUGOWAARD - De leden van de jongerengemeenteraad hebben donderdagavond de aanwezige ’echte’ raadsleden een fraai lesje in effectiviteit gegeven. De woordvoerders van Trinitas VWO, Huygens College en Trinitas Havo gingen even twee minuten bij elkaar zitten en keerden aan de raadstafel terug met een gezamenlijke motie: er moet in Heerhugowaard een breed onderzoek komen naar verkeersveiligheid bij scholen en in wijken.

Door Arie Bergwerff - 16-2-2017, 23:05 (Update 16-2-2017, 23:05)

De jongerenraad, dit jaar voor de vijfde keer, werd gehouden in het gebouw van het Hoogheemraadschap. Aan de vergadertafel zaten de...