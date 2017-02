Dak tennishal in Daalmeer vol zonnepanelen

jjfoto.nl / Jan Jong Het tennis- en padelcentrum Daalmeer aan het Klaas Bootpad

ALKMAAR - Niet ieder huis is geschikt voor zonnepanelen. Inwoners van Alkmaar-Noord, Heerhugowaard, Oudorp en Sint Pancras die desondanks kosten willen besparen door groene stroom op te wekken, kunnen binnenkort terecht bij de nieuwe Energiecoöperatie DaalmeerZon i.o. Met nog eens driehonderd zonnepanelen op het dak van de tennishal aan het Klaas Bootpad in de Daalmeer kunnen zo’n dertig particulieren en kleine ondernemers hun energierekening verminderen.

Door Rob Bakker - 16-2-2017, 18:18 (Update 16-2-2017, 18:18)

Deelname is voorbehouden aan huishoudens in de postcodegebieden rond het tenniscentrum. Dat zijn in dit geval de...