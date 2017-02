Onderweg: Geen tijd voor negativiteit

Het water in de wijk De Mare in Alkmaar is goed viswater, weet Rachid Bella. Het bewijs werd hem vanmorgen weer geleverd. Twee snoeken hapten toe in de vijver die het winkelcentrum scheidt van de Rekerhout. Vanzelfsprekend kreeg de vangst daarna de vrijheid weer terug.

Door Rob Bakker - 16-2-2017, 18:16 (Update 16-2-2017, 18:16)

Rachid hengelt al vanaf z’n kinderjaren. In Casablanca zocht hij met zijn broertje - een jaar ouder dan hij - graag het strand van Aindiab op om zeebaarzen of dorades aan de haak te slaan. Rachid koestert...