Van Thomas en diorama tot ’locdokter’

Foto aangeleverd De Noord-Hollandse Modelspoordagen richten zich voor een groot deel op kinderen. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Kinderen zijn gek op stoomtreinen. Ze kijken ademloos naar de avonturen van Thomas de Trein, maar kunnen zich het verleden waar dit vrolijke stoomtreintje naar verwijst, zelf niet herinneren. En daar wil de organisatie van de Noord-Hollandse Modelspoordagen graag iets aan doen.

Door Marjolein Eijkman - 16-2-2017, 15:57 (Update 16-2-2017, 16:08)

Daarom is de zevende editie van het evenement, een initiatief van Model Spoorclub Alkmaar, Modelbouwvereniging Waterland, Alkmaarse Module Groep Het Waeghspoor en de Westfriese Model Spoorclub, opnieuw voor een groot deel gericht op kinderen. Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu in Alkmaar staat op zaterdag 25 en zondag 26 februari vol met modelspoorbanen, met overal opstapjes voor kinderen, zodat ze alles goed kunnen zien. ,,Sommige clubs bouwen zelfs met opzet lager’’, vertelt Bob de Mon namens de organisatie. ,,De meeste evenementen richten zich voor 95 procent op volwassenen. Hier is minimaal een kwart gericht op kinderen.’’

Foto aangeleverd Het strand van Bergen aan Zee op de baan van Model Spoorclub Alkmaar.

Net als vorige jaren zijn er speciaal voor kinderen de Legostad, de Thomasbaan en verschillende kinderbaantjes waarop de jonge bezoekers zelf treintjes kunnen laten rijden om zo hun machinistendiploma te behalen. ,,Een bezoek aan de beurs is voor velen een entree naar een hobby in de treintjes’’, vertelt De Mon. ,,Maar voor kinderen is dit vaak te duur. Gelukkig kun je ook heel veel tweedehands aanschaffen.’’ De beursvloer met tweedehands treintjes, spoordelen, wissels, huisjes en accessoires is langer dan ooit, vertelt hij. ,,Meer dan 200 meter, vijftig meter meer dan vorig jaar.’’

Clubs uit heel Nederland tonen hun banen. Nieuw dit jaar is een diorama. ,,Daarin is alles kleiner en veel gedetailleerder’’, licht De Mon toe. ,,Het is ook meer gericht op de omgeving, op het landschap, dan op de treintjes.’’

Er is informatie over digitale spoorbanen en er zijn demonstraties in onder meer het aanleggen van een landschap. ,,En bezoekers kunnen dit jaar voor het eerst hun kapotte locomotieven meenemen naar de ’locdokter’’’, vertelt De Mon. ,,Die verricht simpele reparaties voor een klein prijsje ter plekke of maakt een afspraak.’’

De modelspoordagen zijn op 25 en 26 februari geopend van 10 tot 16 uur. Entree €4, kinderen tot 12 jaar gratis. noordhollandsemodelspoordagen.nl