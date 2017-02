Auto mist bocht en belandt op terrein HVC Alkmaar

ALKMAAR - Een oudere bestuurster is donderdagmiddag met haar voertuig uit de bocht gevlogen op de hoek van de Topaasweg en de Boeklerdijk in Alkmaar. Ze kwam op het terrein van huisvuilcentrale HVC tot stilstand.

De vrouw kwam vanuit de richting Heiloo en wilde linksaf de Topaasweg in slaan. Ze reed echter rechtdoor, reed een hek omver en kwam tegen een betonblok op het HVC-terrein tot stilstand. De auto kwam vlak voor een gebouwtje met daarin een hoofdgasleiding tot stilstand.

Er vinden vaker ongelukken plaats op deze locatie. De politie gaat samen met de gemeenten en de HVC kijken hoe dit aangepast kan worden.

De vrouw is door de ambulancedienst meegenomen voor controle. De auto is door een sleepbedrijf weggehaald. De toedracht van het ongeval is niet bekend.