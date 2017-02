’Controle manege De Duinrand uitgesteld om oproep tot actie’

BERGEN - Het college van Bergen heeft de controle op 9 maart bij manege De Duinrand in Egmond-Binnen afgelast na oproepen in de social media die dag massaal naar de manege te komen. Dit heeft burgemeester Hetty Hafkamp woensdag gemeld.

Manegehoudster Ingrid Schouw is gelast de permanente bewoning boven de manege uiterlijk per 8 maart te staken, omdat het volgens de regels niet mag. Schouw stapte naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk, waardoor handhaving onherroepelijke werd. De gemeente stuurde Schouw een brief waarin werd aangekondigd dat twee met name genoemde controleurs 9 maart zouden kijken of zij inderdaad de permanente bewoning boven de manege zou hebben gestaakt.

Schouw mag overigens nog wel drie nachten per week daar slapen om toezicht te houden op de ruim vijftig paarden in de manege. De manegehoudster heeft de brief op Facebook gezet, waarin de namen van de controleurs staan. Hafkamp: ,,Daarna zijn er reacties gekomen om 9 maart naar de manege te komen om te protesteren. Wij hebben daarom besloten de controle nu op een onverwacht moment uit te voeren. Wij willen onze ambtenaren niet aan dit soort acties blootstellen.’’