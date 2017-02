Vochtplekken en overlopende riolen Cornelis Evertsenplein Alkmaar

ALKMAAR - Dat er brand op donderdagavond 26 januari brand uitbrak in het appartementencomplex aan het Cornelis Evertsenplein was voor veel bewoners geen verrassing.

Door Hans Brandsma - 16-2-2017, 9:00 (Update 16-2-2017, 9:56)

,,Er was sprake van achterstallig onderhoud’’, zegt Frits, die zijn bevindingen staaft aan de hand van de meegestuurde foto’s.

,,Er zaten vochtplekken op de muur en in sommige gevallen leverde dat zelfs schimmel op. En als het langdurig regende liep het riool over. Bovendien schortte het ook aan stroomvoorziening. Het was niet verantwoord om een wasmachine, een droger en...