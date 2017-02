’Slachtoffers brand zijn klemgezet’

ALKMAAR - Een onverzekerd gezin, een zoektocht naar een vervangend huis en stevige verwijten aan het adres van woningbouwvereniging Woonwaard. Bijna drie weken na de brand in het appartementencomplex aan het Cornelis Evertsenplein in de Alkmaarse wijk Oud-Overdie zijn tal van betrokkenen nog verwikkeld in de nasleep. ,,De slachtoffers zijn klemgezet’’, zegt Frits, een van de gedupeerden.

Door Hans Brandsmah.brandsma@hollandmediacombinatie.nl - 16-2-2017, 9:00 (Update 16-2-2017, 9:00)

De brand woedde donderdagavond 26 januari. Voor het gezin van Khalid Baghdadi zijn de gevolgen desastreus. De brand brak uit in zijn woning op de...