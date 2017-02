’Slachtoffers brand Cornelis Evertsenplein zijn klemgezet’

Foto Erna Faust De renovatie van de woningen aan het Cornelis Evertsenplein is in volle gang. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Een onverzekerd gezin, een zoektocht naar een vervangend huis en stevige verwijten aan het adres van woningbouwvereniging Woonwaard.

Door Hans Brandsma - 16-2-2017, 9:00 (Update 16-2-2017, 9:57)

Bijna drie weken na de brand in het appartementencomplex aan het Cornelis Evertsenplein in de Alkmaarse wijk Oud-Overdie zijn tal van betrokkenen nog verwikkeld in de nasleep. ,,De slachtoffers zijn klemgezet’’, zegt Frits, een van de gedupeerden.

