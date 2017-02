Herstellend van gebroken kaak

ALKMAAR - Drie slachtoffers werden na de brand naar het ziekenhuis gebracht. Khalid Baghdadi en zijn zoon Rayan verbleven ter controle enkele uren in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen.

Door Van onze verslaggever - 16-2-2017, 9:00 (Update 16-2-2017, 9:00)

Een 70-jarige bewoonster van de tweede etage wilde zich via haar balkon klimmend in veiligheid brengen. Omdat ze misgreep viel ze in de tuin. De vrouw herstelt voorspoedig van een gebroken kaak en diverse kneuzingen die ze daarbij opliep. Ze verblijft momenteel in het Golden Tulip Hotel.