Kijken naar abstract in Alkmaar

Werk van Frits Klaver.

ALKMAAR - Tijdens ’3X Abstract 2.0’ is op drie plaatsen in Alkmaar louter abstracte kunst te zien. In de expositieruimtes van Koel310, de Kunstuitleen en het Grafisch Atelier wordt werk getoond van achttien kunstenaars.

Door Mark Minnena - 15-2-2017, 22:20 (Update 15-2-2017, 22:45)

Het is de tweede editie van ’3X Abstract’. En net als de eerste keer, in 2014, is deze verzameling van exposities een initiatief van de Alkmaarse kunstenaar Karin van Bodegom en haar Heemskerkse collega Frits Klaver. „Net als de eerste keer willen we zuiver abstracte kunst laten zien”,...