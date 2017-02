’Oorzaak brand Evertsenplein Alkmaar onbekend’

Dichtgespijkerde ramen na de brand.

ALKMAAR - Bij de Veiligheidsregio tasten ze bijna drie weken na de brand aan het Alkmaarse Cornelis Evertsenplein nog steeds in het duister over de precieze oorzaak.

Door Hans Brandsma - 16-2-2017, 9:00 (Update 16-2-2017, 10:14)

Volgens woordvoerster Mariette Bakker is er wel degelijk onderzoek gedaan door forensisch rechercheurs, maar laat de uitslag daarvan op zich wachten.

De brand ontstond in de woning van de familie Baghdadi op de eerste etage en werd ontdekt door het vijfjarig zoontje. De brand zou zijn ontstaan in een kamertje waar elektrische apparaten stonden.

Die lezing werd door meerdere omwonenden in twijfel getrokken. ,,Ik denk nog steeds dat het door achterstallig onderhoud is ontstaan’’, zegt Frits, een van de gedupeerden die ook in het appartementencomplex woonde.