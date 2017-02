De hele zaal aan tafel

Foto aangeleverd Syp Wynia (links) en Arend Jan Boekestijn gaan in De Beun de discussie met het publiek aan.

Twee mannen met een -uitgesproken- mening en een zaal vol discussiepartners. Elsevier-columnisten Arend Jan Boekestijn en Syp Wynia komen dinsdag met hun politieke talkshow naar theater De Beun in Heiloo. Over verkiezingen, Wilders en de Trump-factor.

Door Marjolein Eijkman - 15-2-2017, 16:15 (Update 15-2-2017, 16:15)

Aan de keukentafel met Boekestijn en Wynia in Amsterdam, zoals ze tegenwoordig heel vaak zitten. Brainstormend voor hun volgende voorstelling, want die moet wel actueel zijn. Anderhalf jaar geleden besloot het tweetal de theaters in te gaan. Een unicum, schrijvers gingen hen al wel voor, maar...