Man en vrouw uit Akersloot en Heiloo omgekomen door koolmonoxidevergiftiging

HAARLEM - HAARLEM Een 53-jarige man uit Akersloot en een 46-jarige vrouw uit Heiloo zijn in de nacht van dinsdag op woensdag omgekomen in een bestelbus in Haarlem. De slachtoffers lieten het leven door koolmonoxidevergiftiging.

Dat meldt de politie woensdagochtend. De twee zouden in hun busje aan de Veerpolder in Haarlem een soort van kacheltje hebben gehad, deze heeft koolmonoxide afgegeven waardoor de twee in de auto omkwamen.

De politie spreekt van een noodlottig ongeval.