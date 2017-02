Fred Vos wint zaak planschade

SCHOORL - Fred Vos - de man die overhoop ligt met de gemeente Bergen vanwege zijn illegale woning - heeft een planschadevergoeding gekregen voor zijn perceel Teugelaan 31b in Schoorl. De planschade is vastgesteld op 82.920 euro. De vergoeding kan ook ’in natura’ wordt betaald. Dat houdt in dat Vos op de plek van zijn woning een ’agrarisch gebouw van 3920 vierkante meter en tien meter hoog’ mag neerzetten.

Door Matthie Bergman - 15-2-2017, 7:16 (Update 15-2-2017, 7:16)

Een en ander blijkt uit de brief, die het college in deze zaak...