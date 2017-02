’Snel oplossing manegehoudster Schouw’

EGMOND-BINNEN - Het college van Bergen moet uiterlijk voor de gemeenteraadsvergadering van 9 maart een definitief voorstel hebben waarin wordt geregeld dat manegehoudster Ingrid Schouw in haar manege in Egmond-Binnen kan blijven wonen. Dit is de strekking van een initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen BES en VVD.

Door Matthie Bergman - 15-2-2017, 7:14 (Update 15-2-2017, 7:14)

Schouw mag zoals bekend van de gemeente niet meer in de manege wonen, omdat dit illegaal is. Wel mag zij er drie nachten per week slapen om toezicht te houden op de ruim vijftig paarden die in de manege op stal staan.

Beide partijen wijzen er in het voorstel onder meer op dat Schouw al bijna veertien jaar in de manege woont en dat er landelijke regels zijn, die op de noodzaak van een bedrijfswoning wijzen. Als Schouw er niet meer mag blijven wonen, zou zij iemand voor vier nachten in de week moeten inhuren. ,,Dit zou de manege in financiële moeilijkheden kunnen brengen, hetgeen weer niet de bedoeling mag zijn van het college.’’ In een toelichting op het handhavingsbesluit noemde het college dit nog het ondernemersrisico.

De indieners van het initiatiefvoorstel stellen dat de gemakkelijkste oplossing is Schouw een persoonsgebonden gedoogverklaring te geven. Dit betekent dat zij in de manege mag blijven wonen. Een minder chique oplossing is het dwangsombesluit in te trekken en niet te handhaven. Dan mag Schouw ook blijven wonen, maar is de situatie officieel niet gedoogd. De partij komen met nog twee mogelijkheden. Welke het college ook kiest, het moet wat Gemeentebelangen en VVD betreft de snelt mogelijk te realiseren optie zijn.