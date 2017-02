Adopteer een zerk in Schermerhorns Grote Kerk

Foto Erna Faust Het terugplaatsen van de zerken in de Grote Kerk van Schermerhorn is in volle gang.

SCHERMERHORN - De Grote Kerk van Schermerhorn is de laatste fase van de grootscheepse restauratie ingegaan. Dit voorjaar wordt het zeventiende-eeuwse monument, dat al sinds 2001 niet meer gebruikt wordt voor religieuze bijeenkomsten, heropend. Momenteel worden de oude zerken teruggeplaatst. De Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn wil de mogelijkheid bieden om de namen van ouders en voorouders te vereeuwigen op een zerk in de vloer. Wie dat wil moet behalve de kosten van het graveren ook een schenking doen.

Door Rob Bakker - 14-2-2017, 21:48 (Update 14-2-2017, 21:48)

Die komt zowel ten goede aan de restauratie als aan de exploitatie van de gerestaureerde kerk. Veel van de zerken in de Grote Kerk van Schermerhorn hebben hun eigen verhaal. Wie zijn ogen goed de kost geeft ziet behalve zwierige letters en mooie gravures ook ’huismerken’ uit de tijd dat mensen nog niet konden lezen of schrijven. Voorbeelden van bijzondere zerken zijn volgens Henkje Koning van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn de zerken met de afbeelding van een volledig opgetuigde driemaster of het beeld van een chirurgijn die destijds ’piskijker’, werd genoemd.

Gelijmd

De zerken worden momenteel herplaatst. Exemplaren die op niet meer dan vier plaatsen gebroken zijn worden zorgvuldig gelijmd. Sommige zerken zijn in de loop van de eeuwen dusdanig beschadigd dat herstel geen doen is. Daar komen nieuwe zerken voor in de plaats.

Een familie uit Schermerhorn wendde zich in verband met de restauratie tot de stichting met een bijzonder initiatief. Koning: ,,Generaties lang woont de familie in of in de buurt van Schermerhorn. De toren is door de eeuwen heen het oriëntatiepunt op het platte land geweest. Dat bracht de familieleden op het idee om te vragen of het mogelijk is een eigen zerk te krijgen in de kerk, waar zij zelf de namen van de diverse generaties in konden laten graveren. Ze betalen het graveren en doen een schenking. De stichting en Stadsherstel Amsterdam, de nieuwe eigenaar van de kerk, zijn erg blij met het idee. Het helpt ons de exploitatie rond te krijgen. Omdat de vriendenstichting onder de ANBI-regeling valt, kan bijna de helft van de stichting teruggevraagd worden.’’

Wie interesse heeft in een eigen ’familiezerk’ in de Grote Kerk van Schermerhorn kan contact opnemen met Henkje Koning, tel: 072-5020108 of Koningh@xs4all.nl.