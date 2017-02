Overval op telefoonwinkel in Alkmaar

ALKMAAR - Op een telefoonwinkel in de omgeving van de Europaboulevard in Alkmaar is dinsdag een overval gepleegd.

Door Internetredactie - 14-2-2017, 18:19 (Update 14-2-2017, 18:19)

Dat meldt de politie op Twitter.

Of er iets buit is gemaakt en of er gewonden zijn, is niet bekend.

Via Burgernet is een signalement verspreid. Het zou gaan om een getinte man van rond de 25 jaar en 1.80 meter lang.

De politie vraagt mensen die de verdachte zien te bellen met 112.