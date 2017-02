Vluchteling staat centraal in theater Cool

Foto Sander Troelstra Shabnam is een van de geportretteerden in ’Ruth, in een ander licht’.

HEERHUGOWAARD - Het initiatief komt van twee kanten: Marian de Wit en Sytze van der Molen, beiden wonend in Heerhugowaard, menen dat er iets moet gebeuren rond de vele nieuwe inwoners van de stad. Theater Cool reageert enthousiast: zondagmiddag 19 februari staan de deuren open voor de themamiddag ’Vluchten in beeld en geluid’. Gratis toegankelijk, maar graag wel even reserveren.

Door Arie Bergwerff - 14-2-2017, 21:21 (Update 14-2-2017, 21:21)

De Wit en Van der Molen zijn op verschillende manieren geraakt door het thema. Marian is vol overtuiging actief als vrijwilliger in...