Oud-gedeputeerde Hooijmaijers ruim twee jaar de cel in

Archieffoto Ton Hooijmaijers

DEN HAAG - Ton Hooijmaijers moet jaar en vier maanden de cel in. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland was in cassatie gegaan nadat het Gerechtshof in 2015 een straf van 2,5 jaar had opgelegd.

Door Roel van Leeuwen - 14-2-2017, 12:48 (Update 14-2-2017, 13:29)

Zeven jaar nadat de opsporingsdienst FIOD en de Rijksrecherche, invallen deden in het huis van Hooijmaijers, bij zijn moeder en bij zes bedrijven, is er een einde gekomen aan deze langslepende zaak. Een zaak die samen met die van de Roermondse...