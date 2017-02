Oud-gedeputeerde Hooijmaijers ruim twee jaar de cel in

Archieffoto Ton Hooijmaijers

DEN HAAG - Ton Hooijmaijers moet twee jaar en vier maanden de cel in. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland was in cassatie gegaan nadat het Gerechtshof in 2015 een straf van 2,5 jaar had opgelegd.

Door Roel van Leeuwen - 14-2-2017, 12:48 (Update 14-2-2017, 14:08)

Zeven jaar nadat de opsporingsdienst FIOD en de Rijksrecherche, invallen deden in het huis van Hooijmaijers, bij zijn moeder en bij zes bedrijven, is er een einde gekomen aan deze langslepende zaak. Een zaak die samen met die van de Roermondse wethouder Jos van Rey hét voorbeeld is geworden voor ’graaiende’ politici.

Maar waar Van Rey er met een milde straf vanaf lijkt te komen, is daar in het geval van Hooijmaijers geen sprake van. En dan liet de voorzitter van het hof nog weten dat hij met de strafmaat rekening had gehouden met het feit dat Hooijmaijers - ooit een gevierd bestuurder - is verworden tot een ’maatschappelijke paria’.

Het hof achtte in 2015 bewezen dat Hooijmaijers zich tijdens zijn periode als gedeputeerde van ruimtelijke ordening liet omkopen door ondernemers uit de vastgoedsector. In totaal werden elf gevallen bewezen verklaard. Ook maakte Hooijmaijers zich schuldig aan valsheid in geschrifte en zou hij voor 276.000 euro hebben witgewassen.

Hooijmaijers zou onder meer zijn betaald om het huisbankierschap van de provincie bij Fortis onder te brengen. En om zijn werkwijze te verdoezelen, zou hij de betalingen via een bevriende makelaar en het bedrijf van zijn echtgenote hebben laten lopen. De makelaar ging niet in beroep tegen zijn straf (drie maanden voorwaardelijk en een taakstraf). Echtgenote Jocelyn P. werd door het hof vrijgesproken.

Tijdens de rechtszaak heeft Hooijmaijers altijd volgehouden dat hij onschuldig was. Dat hij nog recht had op bedragen uit de periode voordat hij gedeputeerde was. Hij sprak van een ’politieke afrekening’. Ook verbaasde hij zich erover dat hij zo hard werd aangepakt door het Openbaar Ministerie (OM) terwijl met de actieve omkopers transacties werden gesloten van bedragen variërend van vijf- tot twintigduizend euro.

De raadsman van Hooijmaijers, F. Schneider, betoogde tijdens de rechtszaak ook dat het OM ten tijde van de start van het onderzoek beschikte over onvoldoende betrouwbare informatie om een dergelijk onderzoek te starten.

In 2013 liet Commissaris van de Koning Johan Remkes tijdens een vergadering van Provinciale Staten weten dat mensen ’met dergelijke waarden en normen’ niet thuis horen in het openbaar bestuur.