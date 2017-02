Omstanders tillen auto van slachtoffer op N242

Foto Maurice Amoureus

HEERHUGOWAARD - Ze wilde nog snel de bus halen, het slachtoffer dat maandagochtend ernstig gewond raakte bij een verkeersongeval op de N242 tussen Heerhugowaard en Waarland. De 19-jarige vrouw uit Waarland werd geschept door een auto en vervolgens overreden.

Door Sophie Kuitems - 14-2-2017, 9:34 (Update 14-2-2017, 9:37)

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor zeven. De jonge vrouw had haar fiets in het daarvoor bedoelde hok gezet en zag haar bus (in de richting van Verlaat) aan de overkant aan komen rijden.

Een vrachtwagen die linksaf wilde slaan, stond te wachten voor het rode stoplicht. Ze holde voor de vrachtwagen langs, maar hield er geen rekening mee dat het verkeerslicht voor rechtdoor op groen stond. Tijdens haar oversteek werd ze van rechts geschept door een bestelauto. Ze klapte via de voorruit op het asfalt waar de volgende auto over haar heen reed. Een derde auto klapte vervolgens op de tweede auto.

Het lukte aangedane omstanders om het slachtoffer te bevrijden uit haar benarde positie onder de auto, door het voertuig op te tillen. Ze was op dat moment niet aanspreekbaar.

Een traumahelikopter landde vlakbij de plek van het ongeval (dat ter hoogte van de Smuigelweg gebeurde). De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, een trauma-arts ging met haar mee.

De automobilisten en inzittenden van de betrokken auto’s zijn niet gewond geraakt.

De politie heeft de aanrijding in onderzoek. Het kruispunt was enige tijd deels afgesloten in verband met de hulpverlening, onderzoek en berging.

Volgens een woordvoerster van de politie ligt de vrouw in het ziekenhuis met rugletsel en een botbreuk.