Heerhugowaard en Langedijk: ’Blij verrast’ over HAL-flirt Alkmaar

HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - De fracties van VVD en CDA in Heerhugowaard en Langedijk zijn verrast over de ’open houding’ van hun collega’s in Alkmaar. Ook zij zouden graag de verbroken HAL-samenwerking graag weer nieuw leven inblazen.

Door Sophie Kuitems - 13-2-2017, 23:51 (Update 13-2-2017, 23:51)

Alleen Hans de Graaf van de Langedijker VVD heeft zijn bedenkingen. „De politiek in Langedijk heeft geen hele warme herinneringen aan die samenwerking. Ik weet nog dat we er niet heel rouwig om waren dat het ophield te bestaan”, zegt de fractievoorzitter, die al sinds 1994 in...