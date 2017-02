Wagendorp bij Van der Meulen

ALKMAAR - Schrijver en Volkskrant-columnist Bert Wagendorp signeert komende zaterdag tussen 15 en 16 uur zijn nieuwe boek ’Masser Brock’. Dat doet hij bij boekhandel Van der Meulen aan de Langestraat in Alkmaar.

Masser Brock, de hoofdpersonage in het boek, is columnist van dagblad ’De nieuwe tijd’. Zijn zus is de spindoctor van de premier van Nederland. Masser volgt het nieuws, tot het nieuws de achtervolging op hem inzet.