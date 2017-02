PvdA pleit voor proef met anoniem solliciteren op gemeentevacatures

Paul Verbruggen.

ALKMAAR - De gemeente Alkmaar moet eens een proef gaan doen met anoniem solliciteren. Da’s namelijk een goed middel om ongelijke kansen in de voorselectie tegen te gaan. Discriminatie op leeftijd, geslacht of etnische herkomst wordt zo voorkomen.

Door Gerard van Engelen - 12-2-2017, 16:59 (Update 12-2-2017, 17:00)

Dat was de strekking van een motie die door Paul Verbruggen (PvdA), met steun van Groen Links en SPA, werd ingediend bij de gemeenteraad. Hij verwees naar een soortgelijk experiment dat vorig jaar is gedaan in de gemeente Den Haag. ,,Alleen al feit dat...