Auto rijdt door na aanrijding met fietser in Alkmaar

Foto: Hans Vrenegoor/DNP.NU Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - De politie is op zoek naar een automobilist die is doorgereden na een ernstig ongeval op de Eilandswal te Alkmaar. Daarbij is een fietser ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Door Internetredactie - 11-2-2017, 22:45 (Update 11-2-2017, 22:50)

De aanrijding vond zaterdagavond rond 19.30 uur plaats. De fietser, een oude vrouw van rond de 70 jaar, werd gewond aangetroffen. Van de betrokken auto ontbrak elk spoor.

De voorruit van de wagen is ernstig beschadigd, meldt de politie op Facebook. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Foto: Politie Alkmaar

Twee getuigen hebben direct eerste hulp verleend aan de fietser, totdat de ambulanceverpleegkundige het overnamen. De trauma-arts werd ingereden met de auto, maar nog voordat die ter plaatse kon komen was de ambulance al vertrokken