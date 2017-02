‘Chemisch afval afkomstig van drugslab’

Foto: WFV Media

GROOTSCHERMER - De tien grote vaten met chemisch afval die zaterdag rond het middaguur zijn aangetroffen op de Meerdijk in Grootschermer zijn afkomstig van een drugslab. Dat zegt Wil Linschoten, adviseur gevaarlijke stoffen van de regionale brandweer, die ter plaatse was.

Door Kyrie Stuij - 11-2-2017, 21:05 (Update 11-2-2017, 21:07)

In de vaten werd een restproduct gevonden dat overblijft na het maken van de drug xtc. Of het chemisch afval afkomstig is van het drugslab dat afgelopen donderdag is aangetroffen op het Alkmaarse bedrijventerrein Beverkoog, is nog niet met zekerheid te zeggen.

,,We nemen monsters af die moeten uitwijzen of het chemisch afval van dit specifieke lab afkomstig is’’, aldus Lindschoten. De adviseur meldt dat dit soort vondsten op frequente basis worden gedaan. ,,Vrijwel dagelijks worden vaten vol drugsafval gevonden in Nederland: in het water, in het bos, we hebben alles wel gezien.’’

Xtc-lab ontdekt in Alkmaar, vijf verdachten aangehouden

De politie heeft donderdag een xtc-lab ontdekt op industrieterrein de Hamsterkoog in Alkmaar. Er zijn vijf verdachten aangehouden.

Lees verder...

Het drugsafval heeft geen schade opgeleverd aan de omgeving. De vaten zijn afgevoerd naar een depot in Amsterdam waar het vernietigd zal worden.