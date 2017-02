Militairen oefenen in Bergen: IS wil drinkwater vervuilen [video]

BERGEN - Terreurgroep IS wilde bij het waterzuiveringscomplex van PWN in Bergen het water via de leidingen verontreinigen. Althans, dat was het scenario bij de oefening die het Korps Nationale Reserve zaterdagmorgen deed.

Door Internetredactie - 11-2-2017, 20:44 (Update 11-2-2017, 20:57)

Het korps was vanaf vrijdagavond in Bergen voor een oefening onder de naam ’Clear Water’. Op en rond het terrein van het PWN-complex aan de Zwarteweg in Bergen werd geoefend om de veiligheid te waarborgen.

Videostill DNP.NU

De eenheid, de Bravo compagnie 20 Natresbataljon, telt zo’n 135 militairen en is een onderdeel van de 11e Luchtmobiele Brigade.

De reservisten liepen zaterdag ook regelmatig in kleine patrouilles door het centrum van Bergen met flyers over de oefening. Ook reden gemotoriseerde militaire patrouilles rond.

Onze verslaggever ging mee. Bekijk de video bij dit artikel.

De oefening bij Bergen vloeit ook voort uit het feit dat Defensie de militairen de laatste jaren steeds vaker buiten kazernes en oefenterreinen laat oefenen. De achterliggende gedachte is dat deze manier van oefenen beter de werkelijkheid benadert van een militaire inzet waar dan ook ter wereld beter.

Videostill DNP.NU

Het Korps Nationale Reserve is gespecialiseerd in bewakings- en beveiligingsopdrachten. De reservisten voeren deze taken veelal uit in hun eigen regio. Omdat onder meer ook nutsbedrijven van groot belang zijn voor de maatschappij wordt steeds vaker met deze bedrijven geoefend. Het doel is hun noodplannen te testen en hiermee de veiligheid te verhogen. De oefening eindigde zaterdagmiddag.