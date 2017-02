16-jarig meisje uit Heerhugowaard al zes dagen vermist

Foto: Politie

HEERHUGOWAARDDEN HELDER - De 16-jarige Hatun Karasahin uit Heerhugowaard is sinds afgelopen maandag vermist. Ze is voor het laatst gezien op haar school in Den Helder.

Door Internetredactie - 11-2-2017, 20:16 (Update 11-2-2017, 20:25)

Daarna is ze niet teruggekomen naar de instelling in Heerhugowaard, waar ze woonachtig is. Het meisje heeft zwart haar tot aan haar schouders en is 1.70 meter lang.

Mensen die meer informatie hebben over haar vermissing, kunnen contact opnemen met de politie.