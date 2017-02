Grote lading drugsafval gevonden in Grootschermer

GROOTSCHERMER - Tien grote vaten vol chemisch afval zijn zaterdag rond het middaguur aangetroffen op de Meerdijk in Grootschermer. In de vaten zit een restproduct dat vermoedelijk is overgebleven bij het maken van XTC.

Door Internetredactie - 11-2-2017, 14:09 (Update 11-2-2017, 14:09)

Polite en brandweer zijn ter plaatse gekomen om de inhoud van de vaten te controleren. Er is afgesproken dat landelijke politie de vaten zal bergen.

Of de vondst van het afval iets te maken heeft met de ontmanteling van een drugslab in Alkmaar eerder deze week, is niet bekend.