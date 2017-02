Echtpaar verbouwt Heerhugowaardse stolp voor twaalf dementerende ouderen

Foto Erna Faust Van links naar rechts: architect Rob de Vries, Annelies van Breugel en Frans van Breugel.

HEERHUGOWAARD - Het gaat nu hard. Telkens als Frans en Annelies van Breugel de eeuwenoude stolpboerderij aan de Middenweg 22 binnenkomen, is er weer wat veranderd. Over 2,5 maand moet de verbouwing klaar zijn. Dan is dit het nieuwe thuis van dementerende ouderen.

Door Sophie Kuitems - 10-2-2017, 16:07 (Update 10-2-2017, 16:37)

De monumentale stolp uit 1633 - de een na oudste van Heerhugowaard - is nu nog het terrein van werklui en hun gereedschap. Wandelend door de gangen, tussen de snerpende zaagmachines en ongestucte muren, kan het echtpaar al precies...