In Heiloo 52 regels minder

HEILOO - Wie in Heiloo last heeft van blaffende honden en kraaiende hanen, kan daarover niet meer klagen bij de gemeente, maar moet er zelf met de buren uitkomen, of desnoods naar de rechter. Ook zaken als veiligheid op het ijs of het plaatsen van fietsen tegen gebouwen worden voortaan aan de verantwoordelijkheid van burgers overgelaten.

Door Henk-Jan den Oudenh.den.ouden@hollandmediacombinatie.nl - 10-2-2017, 17:46 (Update 10-2-2017, 17:46)

Dat staat in de nieuwe algemene plaatselijke verordening van de gemeente Heiloo, die maandag door de gemeenteraad is vastgesteld. De meeste regels gaan straks in alle...