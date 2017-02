Eén bronzen beeld terug in Heiloo na diefstal

Ezeltje

HEILOO - Het vermiste bronzen beeld ’Het Geitje’, dat een week geleden is gestolen bij een scholencomplex aan De Hucht in de Heiloose wijk Ypestein, is weer terecht. Het beeld is een paar honderd meter verderop gevonden bij de straat De Boog.

Door Henk-Jan den Ouden - 10-2-2017, 15:39 (Update 10-2-2017, 15:56)

’Het Geitje’ werd vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag weggehaald. Van de daders ontbreekt tot nu toe elk spoor.

Het andere bronzen beeld dat werd ontvreemd, ’Pandor’, dat bij theater De Beun aan de Willibrordusweg stond, is nog niet opgedoken. Dat beeld werd vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag van zijn sokkel gehaald.

Pandor

De gemeente Heiloo en de politie vragen getuigen die iets van de diefstal hebben gezien, zich te melden.