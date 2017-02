Xtc-lab: vertakking naar hennepteelt

ALKMAAR - Het xtc-lab dat donderdag is aangetroffen op de Hamsterkoog in Alkmaar behoort tot de categorie ’middelgroot’. Dat heeft de politie gisteren bekend gemaakt.

Door Gerard van Engelen - 10-2-2017, 14:14 (Update 10-2-2017, 14:14)

De hal waarin het laboratorium gevestigd was bleek in verbinding te staan met twee aanpalende hallen. In een werd apparatuur gevonden voor het inrichten van een hennepplantage, in de andere is een grote zak met hennep gevonden.

Een van de verdachten, een 25-jarige Alkmaarder, is gisteren op vrije voeten gesteld. De anderen zitten nog steeds vast en hebben, behalve over hun leeftijd, weinig losgelaten over hun herkomst. Ze zijn 52, 33, 55 en 47 jaar oud. Zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris om hun hechtenis te verlengen. Details over het lab worden nog niet vrijgegeven. Woordvoerder Menno Hartenberg: ,,Het onderzoek is vrijdagochtend in volle omvang begonnen.’’

Over de aangetroffen hoeveelheden chemicaliën kon de politie nog niets melden. Wel over de manier waarop het lab werd ontdekt: ,,We werden op het spoor gezet na meldingen over een chemische lucht in de omgeving van de hallen. Daar zijn we gelijk op aangeslagen.’’