Logeeradres Klein Zwitserland half jaar langer open

SCHOORL - Klein Zwitserland in Schoorl, een logeerhuis voor kinderen met autisme, blijft een half jaar langer open.

Door Winnie van Galen - 11-2-2017, 8:03 (Update 11-2-2017, 8:08)

Deze week werd duidelijk dat genoemde voorziening dicht gaat. De maatregel zou per juli ingaan is per brief aan de ouders meegedeeld. Maar daar is de leiding van Psychiatrische Kinderziekenhuis Triversum, waar Klein Zwitserland onder valt, op teruggekomen.

Met het uitstel tot 1 januari 2018 wil Triversum ouders extra mogelijkheden bieden op zoek te gaan naar alternatieven: het aankloppen bij gemeenten om hulp, dan wel...